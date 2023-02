Inter, una sola priorità in difesa: blindare un punto fermo di Inzaghi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/02/2023

Inter concentrata completamente sul futuro della squadra. I nerazzurri, che giocheranno lunedì contro la Sampdoria a Genova, devono mettere in conto diverse situazioni scomode per quanto riguarda la difesa. Milan Skriniar probabilmente non sarà un giocatore più un giocatore dell’Inter a partire da fine stagione. Il PSG avrebbe ormai in pugno il centrale.

Ma in difesa la situazione è delicata. Il rinnovo di De Vrij potrebbe non arrivare e soprattutto il riscatto di Acerbi si è complicato in vista delle cifre richieste dalla Lazio. Proprio per questo è obbligatorio trattenere Bastoni, unica certezza in difesa.

Inter, Bastoni da blindare: ma occhio alle offerte top

Marotta e Ausilio sono a lavoro per prolungare il contratto di Alessandro Bastoni, il centrale difensivo ex Parma è in scadenza nel 2024. La società vuole prolungare il contratto del difensore, però secondo quanto raccolto da TMW.com, l’agente del giocatore avrebbe sparato alto chiedendo 6 milioni netti a stagione (5 più bonus). La sensazione in casa Inter è che l’affare si possa chiudere in tempi brevi, soprattutto per evitare situazioni alla Skriniar ma non solo.

Tante big potrebbero bussare alla porta di Zhang questa estate e la sensazione è che dalla Premier League potrebbe arrivare un’offerta pesante. Manchester United, City, Tottenham e Bayern Monaco. L’Inter proverà a blindarlo ma il rischio di un’offerta top che possa far vacillare le sicurezze nerazzurre c’è. Intanto la società valuta diverse piste in difesa soprattutto una a parametro zero (qui tutti i dettagli).