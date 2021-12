Roma-Inter, le ultime: emergenza Mou, un solo dubbio per Inzaghi

Roma-Inter, è la vigilia.

Qualche problema di formazione per i due tecnici Mourinho e Inzaghi, che che stanno vivendo due momenti sicuramente diversi, ma accomunati dall'emergenza infortuni. Tra i nerazzurri, verso il rientro Alessandro Bastoni al centro della difesa (così Inzaghi ha parlato dell’emergenza difensiva), con Skriniar e Dimarco ai suoi lati. Poche chances per De Vrij. A centrocampo riecco Barella, con Brozovic e Calhanoglu; davanti torna Dzeko in coppia con Lautaro Martinez. L’unico vero ballottaggio è a destra: o Dumfries o D’Ambrosio al posto dell’infortunato Darmian, con l’olandese in pole; sulla corsia opposta non si tocca Perisic.

Emergenza totale in casa Roma per la sfida di José Mourinho al suo passato. Viste le assenze di Karsdorp, Pellegrini, El Shaarawy ed Abraham, il portoghese pensa al ritorno al 4-2-3-1. Pronto dunque il ritorno di Vina dal 1′ a sinistra, con Ibanez adattato a destra; centrali Mancini e Smalling. In mediana torna Cristante con Veretout, davanti c’è Shomurodov al posto di Abraham. Sulla trequarti provato il terzetto inedito Zaniolo-Mkhitaryan-Carles Perez.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov. All. Mourinho.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries/D'ambrosio, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.