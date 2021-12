Inter, per Inzaghi è la partita più importante, difesa ancora in emergenza

Roma Inter - Mister Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista di Roma Inter di domani. Queste le sue parole

Quinta partita in due settimane, che gara si aspetta?

Sarà una partita importante per noi, la più importante di questo ciclo, la Roma ha valori importanti, servirà una partita solida, da vera Inter

In cosa può migliorare Lautaro?

Deve continuare così, è molto giovane, sono molto soddisfatto di lui come di tutti gli altri attaccanti, che ci stanno aiutando anche in fase di non possesso. Lautaro segna da tre partite spero possa continuare così

Che opinione ha di Mourinho? Ha un aneddoto particolare ?

Sarà un piacere incontrare allenatore del Triplete, non l’ho mai incontrato e conosciuto, per lui sarà una partita importante, venfono da una sconfitta e vorranno rifarsi di fronte al loro pubblico, per noi sarà importante giocare con grande personalità

C’ancora in emergenza in difesa?

Domani sicuramente non ci saranno Darmian e Ranocchia, poche possibilità per Kolarov e De Vrij, contiamo di recuperare tutti per la gara con il Cagliari. Bastoni ieri era sfebbrato ma non ancora sul campo. Ci sono anche altre situazioni di acciacchi dopo lo Spezia che dovrò valutare oggi

Ti aspettavi un recupero di punti così veloce e quanto pensi al titolo d’inverno?

Il titolo inverno conta fino ad un certo punto, ero sereno anche quando avevamo più punti di distacco, i ragazzi si allenavano al meglio. Nelle ultime 10 partite abbiamo fatto 8 vittorie e due pareggi, bisogna ragionare partita per partita, ne mancano ancora tante alla fine ma domani è la più importante di questo periodo

Il Corriere dello Sport ha fatto una inchiesta sui tanti infortuni di questo periodo in tutte le squadre, secondo lei si sta giocando troppo?

Bisogna guardare con attenzione i calendari, magari iniziare prima o raggruppare le partite della nazionale magari fermando il campionato anche per un periodo più lungo.

Cos’ha l’Inter più delle altre per essere fiducioso corsa scudetto?

Siamo stati bravi a recuperare i punti persi in alcune partite sfortunate e per alcuni rigori sbagliati, bisogna far girare gli episodi a nostri favore

Come è riuscito a trovare equlibrio tra risultati e bel gioco?

Ci siamo conosciuti sempre meglio con i ragazzi, fin dalle prime partite la squadra ha sviluppato un ottimo gioco, magari c’è stato poco equilibrio in alcune situazioni ma ora siamo in buon momento, creiamo moto, siamo solidi dietro e abbiamo il miglior attacco. Ma non bisogna guardare indietro, domani troveremo un avversario arrabbiato per sconfitta

C’è emozione per il ritorno a Roma, sente aria di derby?

Tornare a Roma fa sempre un certo effetto ma per me è una partita di cartello ma nulla di piu. Mi sono calato al 100% nella nuova sfida Inter, avremo davanti una squadra di grande qualità ed arrabbiata con un grandissimo allenatore, servira grande personalità

Ha parlato con Dzeko? Come vive la gara con la sua ex squadra?

Per Edin sarà una partita particlolare ma ho visto come si è allenato negli ultimi giorni, è entrato bene con lo spezia. Sarà una partita speciale per lui come per tutti

Come sta Barella?

Barella ha fatto un ottimo allenamento ieri, è importantissimo ma ha avuto un turno di riposo per far riposare lui e giocare anche gli altri che avevano giocato meno.