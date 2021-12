Real Madrid-Inter, Inzaghi sorprende tutti in difesa: le formazioni ufficiali

Real Madrid-Inter: Simone Inzaghi e Carlo Ancelotti hanno fatto le loro scelte di formazione.

E' il giorno dell'ultima giornata del girone di Champions League. E' il giorno in cui l'Inter dovrà cercare di scalare una montagna altissima chiamata Real Madrid per poter passare da prima del girone ed evitare le squadre più forti agli ottavi di finale. I nerazzurri dovranno metterci tutto quello che hanno mostrato in queste ultime giornate a livello di gioco e di risultati e non accontentarsi della semplice qualificazione. I due allenatori hanno fatto le loro scelte confermando quelle che erano le ipotesi fatte alla vigilia. Nell'Inter c'è solo una novità in difesa rispetto alle previsioni, ovvero l'impiego di Danilo D'Ambrosio al posto di Stefan de Vrij, non ancora al meglio della condizione.

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr.

All. Carlo Ancelotti.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.