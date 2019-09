Ravezzani, doppio attacco a Conte: le parole durissime del giornalista

Fabio Ravezzani, direttore di TopCalcio, ha commentato le parole del tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria contro l'Udinese. Durissime le parole del giornalista su Twitter.

"Conte: Conosco il vostro giochino, ci esaltate adesso per poi darci la mazzata quando perderemo. Che assurdità. Se l’Inter o chi per essa ha 2 punti in più della Juve è logico dire che è una rivale. Certe dietrologie sono patetiche."

E ancora: "Dire che l’Inter quest’anno può puntare allo scudetto è giusto, ovvio e obiettivo (malgrado la Juve sia oggettivamente più forte). Sostenere che questa considerazione sia solo un modo per attaccare l’Inter è stupido o vile. Caratteristiche che qui abbondano, purtroppo."