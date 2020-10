Pagelle Inter Milan, giornata da dimenticare per Kolarov

Queste le valutazioni individuali assegnate agli uomini di Antonio Conte dalla redazione di Inter Dipendenza.

HANDANOVIC 5.5: Con un po' più di decisione, il rigore di Ibrahimovic poteva essere smanacciato meglio. Incolpevole invece nella seconda rete dello svedese.

D'AMBROSIO 5.5: Nelle rete dello 0-2, si fa saltare da Leao con eccessiva facilità. Cosa che si ripete troppe volte.

DE VRIJ: 6: In mezzo alla difesa copre in maniera attenta. Le reti rossonere non sono state propoziate da errori suoi.

KOLAROV 4.5: Commette un fallo da rigore totalmente inutile su Ibrahimovic. Questa rete alla squadra di Stefano Pioli dà morale e poco dopo raddoppia.

HAKIMI 6: Lo scontro tra velocisti contro Hernandez lo vede trionfare quasi ad ogni azione, specialmente ad inizio match quando il francese subisce addirittura un tunnel.

BARELLA 6: Come spesso accade, commette troppi falli dettati dalla sua irruenza ma in fase offensiva si rivela d'aiuto.

BROZOVIC 5.5: Nell'impostare l'azione appare spesso troppo lento. Cosa che non piace ad Antonio Conte che predilige una creazione di gioco più rapida.

PERISIC 6.5: Tralasciando qualche dribbling sbagliato, il croato nel secondo palo trova Lukaku da solo che da due passi batte Donnarumma.

VIDAL 6.5: In fase offensiva agisce da trequartista, mentre invece in fase di non possesso recupera numerosi palloni che fanno ripartire la propria squadra.

LAUTARO 6.5: Svolge un lavoro generoso anche a favore di Lukaku. Il Toro coadiuva il compagno di reparto con sponde e anticipi importantissimi.

LUKAKU 6.5: Nonostante il traffico in area, nella rete che accorcia le distanze (1-2), Big Rom sfrutta al meglio l'assist fornitogli da Perisic.





ERIKSEN (Dal 67'): 5.5

SANCHEZ (Dall'84): S.V.