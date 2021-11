Mercato Inter, nuovo svincolato nel mirino. Inzaghi punta un fedelissimo

Mercato Inter, lo status economico in cui si trova il club impone alla dirigenza di valutare, sul mercato, le cosiddette occasioni.

I giocatori che si svincoleranno nel prossimo giugno sono tenuti d'occhio dagli uomini mercato nerazzurri. In particolare, riporta Tuttosport, sono tre i nomi nel mirino, di cui uno rappresenta una new entry. Praticamente tutto fatto per André Onana. Il portiere dell'Ajax ha un accordo con l'Inter per un quadriennale da 3 milioni di euro. Resta da capire se il trasferimento avverrà a giugno, quando il contratto con il club olandese sarà scaduto, o se invece sarà anticipato già a gennaio. In quest'ultimo caso è possibile che venga coinvolto nell'affare Christian Eriksen. Poi c'è sempre la questione Lorenzo Insigne. Il rinnovo con il Napoli è complicatissimo, e i nerazzurri fanno sul serio. Tuttavia questa mattina è circolata la notizia dell'inserimento di Rafael Benitez nella trattativa.

Il nome nuovo invece, riporta Tuttosport, sarebbe quello di Felipe Luiz. Il difensore brasiliano in forza alla Lazio si è reso protagonista di un'autentica esplosione sotto la guida di Simone Inzaghi. Il contratto attuale scade a giugno 2022, e se l'accordo con Claudio Lotito non venisse trovato il tecnico nerazzurro farebbe sicuramente un tentativo per ricongiungersi ad uno dei suoi fedelissimi. Così facendo l'allenatore si ritroverebbe un'alternativa di lusso alle spalle di Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. In estate si cercò di strappare a Maurizio Sarri Sefan Radu, che però alla fine scelse di restare a Roma rinnovando. Chissà che stavolta l'esito del corteggiamento non sia diverso.