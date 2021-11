Mercato Inter, lampo della notte: Benitez sfida i nerazzurri per Insigne

Mercato Inter: concorrenza estera per Lorenzo Insigne.

Come raccontato negli scorsi giorni, l’esterno d’attacco del Napoli è in trattative con la propria società per il rinnovo del contratto che scade il 30 giugno del 2022 e vorrebbe vedere riconosciuta in termini economici la propria importanza nel progetto azzurro, dal momento che è anche il capitano della squadra partenopea allenata da Luciano Spalletti. Almeno fino ad oggi, però, il presidente Aurelio De Laurentiis, non ci sente e avrebbe proposto uno stipendio della metà rispetto a quello attualmente percepito dal giocatore – leggi qui le dichiarazioni dell’agente.

Al momento insomma il rinnovo sembra in alto mare, ed è proprio per questo che l’Inter vorrebbe approfittare della situazione provando ad imbastire una trattativa con il giocatore per prelevarlo a parametro zero questa estate e dare a Simone Inzaghi un'alternativa in più per il reparto offensivo nerazzurro – leggi qui le ultime su questo interessamento. Secondo quanto riportato da parte di Tuttosport, la squadra nerazzurra non è la sola ad essersi interessata al giocatore, visto che sono arrivate anche delle sirene estere.

Infatti, l’Everton di Rafa Benitez sarebbe interessato al giocatore e vorrebbe avanzare anch’esso una proposta per portarlo in Inghilterra, visto che il tecnico spagnolo lo ha avuto nella sua esperienza al Napoli, avendolo anche lanciato da titolare fisso nella formazione. Vedremo se queste prime schermaglie di mercato daranno frutto a delle vere e proprie trattative. Quel che è certo è che Insigne sembra essere sempre più lontano dal Napoli.