Mercato Inter, incontro con il Torino per Bremer: il retroscena

Mercato Inter, incontro con il Torino per Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano di proprietà della squadra granata è stato identificato già da tempo dall'amministratore delegato, Beppe Marotta, e dal direttore sportivo, Piero Ausilio, come sostituto ideale di Stefan de Vrij che potrebbe lasciare la squadra nerazzurra in vista del mercato estivo, vista la sua particolare situazione contrattuale che vede il rapporto con l'Inter scadere il 30 giugno del 2023 e anche il fatto di essere arrivato a parametro zero a Milano, garantirebbe alla società di viale della Liberazione un plusvalenza piena.

Ecco che, pertanto, secondo quanto ha riportato il sito Calciomercato.com, ci sarebbe già stato un incontro tra i due dirigenti nerazzurri e il presidente del Torino, Urbano Cairo, a Milano, negli uffici della massima carica granata. La società piemontese è stata molto chiara ed ha fatto la valutazione di Bremer attestandola intorno ai 25 milioni. L'Inter, dal canto suo, ha il gradimento del calciatore, ma vorrà capire quante risorse economiche avrà per poter tentare di affondare il colpo. Di certo c'è che i dirigenti interisti, per de Vrij, accetterebbero un'offerta di 20 milioni e se ciò dovesse accadere, ecco che si potrebbe sbloccare la situazione Bremer.

Vedremo come si concluderà questa trattativa, ma quel che è certo è che l'Inter vuole già da adesso programmare il proprio futuro ed i radar nei confronti di uno dei migliori difensori del campionato sono accesi. Un giocatore che sta crescendo di stagione in stagione e che sembra aver raggiunto un livello davvero molto alto sotto la guida di Ivan Juric nel ruolo di centrale della difesa a tre, proprio il ruolo che, al momento, ricopre Stefan de Vrij all'Inter.