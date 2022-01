Mercato Inter: il meeting e le parole di Biasin. Lo scenario

Mercato Inter, potrebbero essere le settimane decisive per esaudire le richieste di mister Inzaghi.

In questi giorni infatti, si fa un gran parlare degli ultimi scampoli del mercato di gennaio, che potrebbero esaudire le richieste degli allenatori in cerca di rinforzi per la propria squadra. C’è grande curiosità quindi per capire i movimenti di mercato e le prossime mosse di Marotta e Ausilio per accontentare Inzaghi.

In tal senso, hanno rilievo le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista in ambito Inter, che dal suo profilo Twitter scrive: “Inter, programmato a breve un meeting dirigenza/allenatore per decidere sul mercato in entrata e in uscita. Aumentano le possibilità che arrivi un attaccante a completare il reparto (in prestito)".

Per Fabrizio Biasin l’obiettivo sarebbe dunque quello di portare a Milano un attaccante nell’ultima settimana di mercato: la società nerazzurra si starebbe quindi muovendo in cerca di una punta con la formula del prestito, in grado di favorire Simone Inzaghi nelle rotazioni anche alla luce del problema occorso a Correa. Il meeting è previsto nei prossimi giorni e potrebbe rappresentare la svolta decisiva alla sessione di mercato invernale.

Tra l’altro, nelle ultime ore sembra aver preso credito l’ipotesi Felipe Caicedo, attaccante ex Lazio oggi in forza al Genoa, vecchio pupillo di mister Simone Inzaghi che lo ha allenato nella sua precedente esperienza in panchina. Dal canto suo, l’attaccante ecuadoriano rappresenterebbe il sostituto ideale per Dzeko e garantirebbe ai nerazzurri forza fisica e rapidità sul lungo, qualità che evidentemente Simone Inzaghi ritiene importanti ai fini del prosieguo della stagione dell’Inter.