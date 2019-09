"Lukaku e Brozovic litigano, fermati da Oriali e Conte": Altobelli se la ride

“Clamoroso al Meazza dopo il fischio finale. Lukaku e Brozovic litigano per chi ha fatto il gol più bello, se non ci fosse stato l’intervento di Oriali e Conte i due se le sarebbero date di Santa ragione come dimostra la foto!!!”.

Questo il commento di Spillo Altobelli alla foto pubblicata sul suo profilo Instagram in cui Brozovic e Lukaku si abbracciano dopo il gol della punta belga che ha chiuso il derby di ieri.

Le voci del diverbio tra i due hanno riempito le pagine dei giornali e dei social nella scorsa settimana ma a giudicare da quanto si è visto in campo nel derby di ieri la situazione in casa nerazzurra è più tranquilla che mai. Con buona pace dei sobillatori.

(Foto tratta dal profilo Instagram @spilloaltobelli)