Lazio Inter, le ufficiali: la scelta su Lautaro Martinez

Lazio Inter: sono ufficiali le formazioni del match in programma oggi, 16 ottobre, all'Olimpico di Roma.

Dopo l'infortunio rimediato in Europa League contro la Lokomotiv Mosca, ne parliamo qui, rientra Ciro Immobile per la squadra allenata da Maurizio Sarri. Tante defezioni, dovute alle Nazionali, per gli ospiti. Non sono stati convocati Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Stefano Sensi. Presenti nell'elenco, invece, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. L'ex Sampdoria ha creato enorme preoccupazione dopo il risentimento muscolare accusato (qui le sue parole) in Argentina. Simone Inzaghi, però, sceglie di affidarsi alla coppia inedita offensiva composta da Edin Dzeko ed Ivan Perisic con Lautaro Martinez in panchina. Il numero 10 sarà gestito dopo essere rientrato a poche ore dal match in Italia. Spazio per Roberto Gagliardini, invece, al centro del campo.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

A disposizione: 1 Strakosha, 31 Adamonis, 5 Escalante, 8 Akpa Akpro, 10 Luis Alberto, 19 Vavro, 20 Zaccagni, 26 Radu, 27 Moro, 29 Lazzari, 32 Cataldi, 94 Muriqi.

INTER (3-5-2) :Handanovic Skriniar De Vrij Bastoni Darmian Barella Brozovic Gagliardini Dimarco Perisic Dzeko. All. Inzaghi

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 8 Vecino, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 19 Correa, 20 Calhanoglu, 33 D'Ambrosio, 48 Satriano

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Perrotti e Palermo.

Quarto Uomo: Manganiello.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Preti.