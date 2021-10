Lazio-Inter: novità sulle condizioni di Immobile. In dubbio Zaccagni

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Ciro Immobile in vista di Lazio-Inter, in programma sabato alle 18:00 all’Olimpico.

L’attaccante si è sottoposto nella mattinata di ieri (lunedì 11 ottobre, ndr) ad esami strumentali alla clinica Padeia (qui l’articolo) e sembra aver smaltito del tutto in questa sosta per le nazionali la lieve lesione a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra che lo ha costretto ai box per alcune settimane, facendogli saltare l’ultimo incontro di campionato contro il Bologna e gli impegni in Nations League con la nazionale italiana. Buone notizie per Maurizio Sarri, già costretto a fare a meno dello squalificato Acerbi, che potrà contare su un recupero fondamentale.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Immobile ha svolto in questi giorni un lavoro personalizzato ma dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida contro l'Inter (qui il nostro approfondimento sul passato alla Lazio). Il suo rientro con il resto del gruppo è atteso al massimo nella giornata di domani (mercoledì). La presenza del centravanti dal 1’ resta comunque ancora in dubbio. Le sue condizioni verranno infatti valutate nuovamente dallo staff medico biancoceleste nei prossimi giorni.

Resta in dubbio, invece, la convocazione di Zaccagni. L’ex Verona, dopo aver smaltito lo stiramento, è alle prese con un attacco influenzale. Per il resto, Maurizio Sarri sembrerebbe intenzionato ad affidarsi ai titolarissimi e sostituire lo squalificato Acerbi con Patric al fianco di Luis Felipe al centro della difesa. Sulle fasce Lazzari ed Hysaj. In mediana Lucas Leiva con Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Immobile o Muriqi e Pedro.