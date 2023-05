L’ Inter comanda in Europa, ranking storico, Juventus bye bye

di Redazione, pubblicato il: 20/05/2023

Con la finale di Champions League i nerazzurri raggiungono un altro obbiettivo quasi storico. Ne parla Calcio e Finanza.it a proposito di ranking Uefa.

“Se al momento la Juventus conserva ancora un certo margine sulle rivali italiane, a partire dalla stagione 2023/24 uscirà dal conteggio del ranking la stagione 2018/19. In quell’anno i bianconeri conquistarono 21 punti, contro i 15 dell’Inter e i 17 della Roma. Per questo motivo – grazie al successo contro il Milan in semifinale – proprio i nerazzurri scavalcheranno ufficialmente i rivali di sempre il prossimo anno. Una situazione (quella dell’Inter davanti alla Juve) che non si verificava dal 2014.