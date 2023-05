Inter, Marotta parla chiaro, la sfida al Manchester City è lanciata

di Redazione, pubblicato il: 20/05/2023

(Inter)Beppe Marotta ha risposto ai microfoni di Sport Mediaset ad una domanda sulla prossima finale di Champions. Il dirigente nerazzurro non si è trincerato in parole di cautela, tutt’altro. Le sue parole suonano come un guanto di sfida lanciato ai rivali.

“Manchester City? Siamo onorati di essere arrivati fino a qua, ce la giocheremo con tanto orgoglio. Gli daremo del filo da torcere, punto».