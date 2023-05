Napoli-Inter, un big azzurro potrebbe saltare la sfida: le sue condizioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/05/2023

Napoli-Inter, un big azzurro potrebbe saltare la partita. Domenica alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena la sfida tra i neo-campioni d’Italia del Napoli e la squadra nerazzurra. Una partita che, per gli uomini di Spalletti, non ha nulla da chiedere se non il prestigio di poter battere la finalista di Champions League. Mentre, per i nerazzurri, potrebbe rappresentare l’ultimo ostacolo che la separa dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto, dopo l’allenamento di oggi in casa Napoli, arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti. Infatti, secondo quanto riportato dal sito della squadra azzurra, Khvicha Kvaratskelia potrebbe saltare la sfida a causa di una contusione avuta ieri in allenamento. L’esterno georgiano, oggi, ha partecipato alla seduta in palestra svolgendo una sessione personalizzata.

Buone notizie, invece, sul fronte Mario Rui, che ha svolto l’intera seduta in gruppo e, dunque, potrebbe essere disponibile per dopodomani. Insomma, l’eventuale assenza del georgiano sarebbe una perdita pesante e la partita perderebbe un sicuro protagonista. Ai nerazzurri, però, questo non deve interessare e l’unica cosa che conta è portare a casa tre punti che vorrebbero dire partecipazione alla prossima Champions League.