Inter, Samuel prevede per Lautaro un futuro stile Messi

di Redazione, pubblicato il: 20/05/2023

(Inter) Walter Samuel conosce bene la finale di Champions League. Il ricordo della vittoria al Bernabeu è stato al centro delle sue parole nel corso di una intervista rilasciata in occasione di un eventi a Milano.

Il difensore argentino ha parlato soprattutto di Lautaro Martinez e del suo futuro.

“Lo vedo leader, mi auguro che giochi una grandissima finale. Teniamo tanto sia a lui che al Tucu Correa, speriamo che l’Inter vinca.

La cosa che vuole, come tutti, è vincere partite e coppe. I premi personali vengono dopo ma potrebbe tranquillamente vincere il Pallone d’Oro“.

Dopo la vittoria nel mondiale una eventuale affermazione in Champions League metterebbe il Toro argentino nelle condizioni di giocarsi davvero l’ambito riconoscimento. Dopo Messi un altro bomber argentino sulle vetta più alta?