Juventus-Inter 2-4, Coppa Italia nerazzurra: rivivi la partita

122' - Finisce qui: l'Inter dopo la Supercoppa Italiana, trionfa dopo 11 anni anche in Coppa Italia

120' - Due minuti di recupero

119' - Ammonito Vidal

115' - Esce Dimarco ed entra Bastoni

105' - Inizia il secondo tempo supplementare

----------

107' - Finisce il primo tempo supplementare

105' - Due minuti di recupero

104' - Cartellino rosso per Massimiliano Allegri

102' - Ivaaaaan Periiiiisiiiiic! Il croato controlla di desto e calcia un siluto di sinistro che si spegne all'incrocio

100' - Esce Dybala ed entra Kean

98' - Periiiisiiiiic! Il croato spiazza Perin dal dischetto

97' - Calcio di rigore per l'Inter per fallo su de Vrij

90' - Inizia il primo tempo supplementare all'Olimpico con Pellegrini al posto di Alex Sandro

-----------

94' - Finisce qui la partita, si va ai tempi supplementari

92' - Ammonito Locatelli

90' - Escono Calhanoglu e Lautaro ed entrano Sanchez e Vidal

90' - Assegnati tre minuti di recupero

83' - Esce Chiellini ed entra Arthur

80' - Calhaaaanooooogluuuuu! Il turco batte un rigore perfetto che trafigge Perin

77' - Calcio di rigore per l'Inter per un fallo su Lautaro

70' - Occasione Inter! Dimarco avanza palla al piede e calcia. Palla deviata fuori di pochissimo

66' - Escono Zakaria e Bernardeschi ed entrano Bonucci e Locatelli

63' - Escono Dzeko, Darmian e D'Ambrosio ed entrano Correa, Dumfries e Dimarco

55' - Ammonito Brozovic

54' - Occasione Inter! Calhanoglu la mette in mezzo, Darmian calcia di destro e Perin salva

51' - Gol Juventus! Dybala lancia Vlahovic in campo aperto, Handanovic lo ipnotizza una volta, ma la seconda no. Partita ribaltata in un minuto

49' - Gol Juventus! Azione insistita della Juventus, palla che arriva ad Alex Sandro che da fuori fulmina un colpevole Handanovic

45' - Inizia il secondo tempo allo stadio Olimpico

Inter che offre una partita sicura fino a qualche minuto dopo il gol. Poi, il solito difetto che spesso ha portato problemi: l'addormentarsi dopo il gol fatto. Juventus che ha avuto un paio di occasioni clamorose con Dybala e Vlahovic e che avrebbe meritato il pareggio. Attaccanti nerazzurri assenti fino a questo momento, merito di una grandissima prestazione di Giorgio Chiellini.

47' - Finisce il primo tempo allo stadio Olimpico

45' - Concessi due minuti di recupero

40' - Esce Danilo ed entra Morata

35' - Occasione Inter! Perisic cede a Calhanoglu che viene ribattuto, poi Brozovic col mancino alto

30' - Occasione Juventus! Angolo di Bernardeschi, la palla finisce a Dybala che calcia a un soffio dal palo

29' - Occasione Juventus! Angolo di Bernardeschi, testa di de Ligt e Handanovic alza sopra la traversa

23' - Occasione Juventus! Calhanoglu buca e Dybala serve Vlahovic. Il serbo calcia, ma Handanovic si supera

22' - Occasione Juventus! Dybala imbeccato sulla trequarti, calcia col sinistro, ma Handanovic blocca

6' - Barellaaaaaaaaaaa! Il centrocampista nerazzurro scambia con Brozovic e scocca una sassata da fuori su cui Perin non può nulla

1' - Inizia la partita allo stadio Olimpico

Juventus-Inter, a breve inizierà la finalissima all'Olimpico.

Partita importante quella che si giocherà questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri. Entrambe le squadre sono quasi costrette a vincere: la Juventus perchè non vincere vorrebbe dire concludere la stagione con zero trofei, mentre per l'Inter non vincere vorrebbe dire rischiare di restare solamente con la Supercoppa, dal momento che lo scudetto sfuma ogni giorno di più.

Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

All. Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

All. Simone Inzaghi.