Inter, un giovane nerazzurro dà spettacolo, protagonista assoluto

di Redazione, pubblicato il: 02/05/2023

(Inter) Mulattieri festeggia la promozione del suo Frosinone, Pirola la salvezza del Monza, Pinamonti si fa espellere per proteste. Fabbian e Agoumè giocano con Reggina e Troyes entrambe sconfitte. Giornata in chiaro scuro per i giovani nerazzurri in prestito.

Un nome su tutti si prende la scena, Darian Males. Una partita da sogno per il classe 2001. Un gol e due assist decisivi nel 4 a 1 che il Basilea rifila al Winterthur. 4 le reti complessive messe a segno dal trequartista svizzero che sta attirando su di sè le attenzioni di numerosi club.