Inter, un fattore decisivo contro la Lazio e per il futuro

di Redazione, pubblicato il: 02/05/2023

L’Inter ha ribaltato la Lazio nella ripresa non solo grazie all’entrata di Lautaro a fianco di Lukaku o grazie all’apporto del pubblico.

C’è un altro fattore che si sta rivelando decisivo nelle ultime prove dei nerazzurri, una condizione fisica in crescendo. Il match con i laziali è stato estremamente dispendioso in termini di energie fisiche. Chi era in campo, con poche eccezioni, ha messo in mostra una facilità di corsa ed una intensità di cui si era perso il ricordo da molti mesi.

Cambio di marcia

Segnale evidente che l’interruzione per il mondiale ha costretto lo staff ad un lavoro per step. L’Inter di due mesi fa aveva difficoltà evidenti da questo punto di vista. Troppo spesso i finali di gara erano momenti di grande sofferenza per i ragazzi di Inzaghi. Da un mese a questa parte la gamba è tornata a girare meglio. I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti e di ciò ha risentito positivamente l’atteggiamento complessivo ed anche i risultati.