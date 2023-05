Inter, un nerazzurro festeggia alla grande anche il 1 maggio

di Redazione, pubblicato il: 02/05/2023

(Inter) Si può festeggiare anche il giorno dopo una vittoria importante? Si, se ti chiamo Samuele Maulattieri ed il tuo Frosinone conquista la serie A con tre giornate di anticipo. La vittoria dei laziali contro la Reggina per 3 a 1 regala ai ragazzi di Fabio Grosso la matematica certezza della massima serie. Nella serata più bella Mulattieri non c’ è a causa di un infortunio ma il suo apporto al trionfo è pesantissimo. 12 gol e 4 assist sono un bottino di tutto rispetto per un 22enne approdato a Frosinone per mettere in valigia esperienze e minutaggi importanti.

Missione compiuta, tanto da far parlare diversi osservatori di un suo probabile rientro a Milano per far parte della rosa del prossimo anno.