Inter, un ex a sorpresa: "Pioli merita lo scudetto più dei nerazzurri"

Inter, l'ex nerazzurro Felipe Melo parla della lotta scudetto.

L'ex centrocampista brasiliano che, da quando ha lasciato Milano, non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra, è stato intervistato per la trasmissione 'I love mondays' mandata in onda sul canale Twitch di Dazn. Il brasiliano ha detto come finalmente, nel campionato di Serie A, si vede una grande lotta per la vittoria del tricolore, visto che è da tanto tempo tempo che, chi arriva primo, lo fa con tanto scarto rispetto alle rivali. Ma per Felipe Melo, c'è una grande favorita per alzare il trofeo e che lo merita più di tutti.

Si tratta del Milan di Stefano Pioli, tecnico che lo stesso Felipe Melo ha avuto nella sua esperienza all'Inter e di cui sa bene come lavora e lo stesso è accaduto, adesso, al Milan, in cui insieme a Paolo Maldini e al carisma di Zlatan Ibrahimovic sta portando dopo tanti anni lo scudetto sull'altra sponda di Milano. Un titolo meritato ad avviso di Felipe Melo anche per la continuità che ha avuto la squadra di Pioli e che sarebbe un premio al collettivo. Da interista, l'ex centrocampista, si augura che Simone Inzaghi possa compiere il miracolo, ma a due partite dalla fine questo sembra impossibile.

La partita di Bologna rischia davvero di lasciare l'Inter a bocca asciutta per la vittoria dello scudetto e di passare il testimone ai rivali di sempre del Milan che, ad oggi, nei momenti decisivi, si sono dimostrati essere meno frenetici e più tranquilli. Ma prima di pensare al campionato, la squadra di Inzaghi ha un altro impegno di vitale importanza come la finale di Coppa Italia contro la Juventus, in cui la squadra di Allegri vorrà vendicare la sconfitta beffa subita in Supercoppa Italiana con il gol all'ultimo secondo di Alexis Sanchez.