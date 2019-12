Inter Spal, emiliani in grande difficoltà: ultimi in serie A

Domani pomeriggio l'Inter di Antonio Conte andrà a caccia del quinto successo consecutivo in campionato. A 'San Siro' arriverà la Spal di Semplici, che nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 in casa contro il Genoa.

L'andamento esterno della squadra emiliana non è dei migliori, con la Spal che è la peggior squadra della serie A in trasferta per punti fatti e reti fatte. Un solo punto conquistato su sei trasferte giocate. Sono arrivate cinque sconfitte contro Bologna, Sassuolo, Juventus, Cagliari e Milan e un pareggio nell'ultima partita giocata ad Udine.

Un altro dato che mette in evidenza le difficoltà degli emiliani fuori casa arriva dalle reti fatte in trasferta. Dopo sei partite la Spal non è ancora riuscita a segnare una rete. Il bilancio è di zero gol fatti e nove gol subiti. Domani sarà una partita molto difficile per la squadra di mister Semplici, davanti avrà l'Inter di Conte lanciata in campionato che arriva dal grande successo ottenuto a Praga in Champions League. Domani la Spal dovrà fare una partita perfetta, ma contro questa Inter potrebbe non bastare.