Inter, senti la 'rabbia' di Dzeko. 'Alza la voce': le parole di fuoco

Inter, senti la 'rabbia' di Dzeko. L'attaccante 'alza la voce': le parole sono di fuoco.

Il cigno di Sarajevo, dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo, risponde alle critiche che gli sono piovute addosso. "Il gol sbagliato in Champions League? Sul divano è tutto più facile. Il calcio è cosi. Oggi sbagli e domani fai gol. Questa è una grande vittoria". Dzeko si toglie dunque un vero e proprio macigno dalla scarpa. Dopodiché difende prontamente la 'sua' Inter: "Siamo entrati per fare la differenza perché questo è quello che ci chiede il mister. Abbiamo tanti calciatori forti e non possiamo giocare tutti. Quando entri dei farlo al 100%".

Nell'incontro di ieri sera (sabato 2 ottobre, ndr) sono stati fondamentali i cambi effettuati da Simone Inzaghi - qui potete rivivere le emozioni della partita del Mapei Stadium - che hanno dato il via alla rimonta. E fra questi c'è stato proprio quello di Dzeko che ha realizzato il suo sesto gol nelle prime sette partite di campionato come un certo Luis Nazario da Lima conosciuto dalla leggenda di questo gioco con il nome di Ronaldo: "Conosco le mie qualità, così come l'Inter e - ha sottolineato il cigno di Sarajevo - cerco di dare il massimo". L'attaccante traccia poi un bilancio in vista della sosta delle nazionali. "Non guardiamo avanti ma ragioniamo mese per mese e partita dopo partita. Oggi - ha spiegato a Sky Sport - abbiamo sofferto ma abbiamo ottenuto punti fondamentali. Alcuni riposeranno, noi no per le Nazionali e soltanto dopo penseremo alla Lazio".

Dzeko, insomma, risponde sul campo (e a parole) alle critiche dopo il pareggio di Kiev in Champions League contro lo Shaktar, condizionato anche dal suo errore sotto porta. E lo fa nel migliore dei modi: contro il Sassuolo è stato infatti il migliore in campo come confermano le pagelle che potete leggere qui.