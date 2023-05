Inter, senti Bastoni: le parole in vista dell’euroderby

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 16/05/2023

Inter, Bastoni è il protagonista del matchday programme della sfida di questa sera contro il Milan che vale la finale di Champions League. Il difensore nerazzurro ha presentato il big match di questa sera partendo dal viaggio che porterà la squadra da Appiano al San Siro:

“Come sarà il viaggio da Appiano Gentile a San Siro? Come tutte le altre volte perché, come ho già detto prima del Benfica, è una partita di calcio e come tale va vissuta, con tutta la gioia e l’amore che proviamo per questo sport”.

Inter, Bastoni: “La forza di questo gruppo è l’unione”

Poi ha proseguito parlando della partita e sull’atteggiamento che dovrà tenere l’Inter in campo: “Sarà importante mantenere grande equilibrio, perché sarà un’altra dura battaglia, loro saranno agguerriti perché devono recuperare il risultato ma altrettanto noi dovremo rimanere concentrati e giocare come sappiamo fare. La forza di questo gruppo è l’unione. Siamo consapevoli della forza che abbiamo e sappiamo che solo uniti potremo toglierci tante soddisfazioni”.

Bastoni ha ripercorso il cammino nerazzurro di questa stagione nella massima competizione europea ricordando che l’Inter era data per spacciata nella fase a gironi ed è riuscita ad arrivare infondo. La partita più bella finora giocata è stata secondo lui quella con il Benfica: “c’era un ambiente caldissimo, un’atmosfera incredibile e vincere è stato ancora più bello così”.