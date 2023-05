Inter-Milan: nessun dubbio per Inzaghi, novità tra i rossoneri (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 16/05/2023

Inter-Milan, il grande giorno è arrivato: questa sera alle 21:00 andrà in scena in un San Siro tutto esaurito la semifinale di ritorno di Champions League. Nerazzurri, favoriti dopo lo 0-2 dell’andata, sono a caccia della sesta finale della propria storia.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto su quelle che dovrebbero essere le formazioni. Inzaghi è pronto a riconfermare lo stesso undici dell’andata tenendo ancora in panchina Lukaku e Brozovic. Pioli ritrova Leao e schiera Brahim sulla trequarti al posto dell’infortunato Bennacer.

Inter-Milan, le scelte di Inzaghi e Pioli

I nerazzurri con il solito In attacco toccherà dunque a Lautaro e Dzeko. In cabina di regia l’ex Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan a completare il reparto. In difesa riconfermati Darmian, Acerbi e Bastoni mentre sulle fasce ci saranno Dumfries e Dimarco. In porta Onana

Rossoneri con il 4-2-3-1 con Saelemakers, Brahim Diaz e Leao a supporto dell’unica punta Giroud. In mediana Tonali e Krunic. Novità in difesa con Thiaw favorito al fianco di Tomori, mentre sulle corsie laterali Calabria e Theo Hernandez.