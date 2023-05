Inter-Milan, in campo sarà un inferno, fuori è gelo totale

di Diego De Cicco, pubblicato il: 16/05/2023

Inter-Milan di stasera è praticamente “il derby dei derby” e comunque vada segnerà la storia dei due club. Sia nel bene che nel male.

In campo ci si aspetta un’atmosfera caldissima in uno stadio nerazzurro che sarà una vera bolgia. Totalmente diversa invece la temperatura tra le due dirigenze, mai così distanti come in questo periodo.

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport il rapporto tra Steven Zhang e Gerry Cardinale in pratica non è mai decollato. Anzi si può dire che non sia proprio mai nato.

Inter-Milan. clima glaciale tra le due società. Zero strette di mano e nessun pranzo insieme prima del match.

Negli ultimi mesi il proprietario del Milan è stato a Milano in almeno due occasioni. Nella prima ha incontrato il Sindaco di Milano e il presidente della Regione Lombardia per parlare del tema stadio. Nella seconda per guardare la semifinale di andata Milan-Inter. Curioso come in entrambi i casi non solo non ci sia stato un incontro ufficiale ma nemmeno una stretta di mano tra lui e il presidente Zhang. Clima più che freddo si potrebbe dire gelato, che oltrepassa anche il “cerimoniale” degli incontri UEFA. Cerimoniale che avrebbe visto nella giornata di oggi il classico pranzo tra le due dirigenze, ma che non ci è stato. Se infatti il Milan è dalla stagione 20-21 che ha scelto di non pranzare insieme alle dirigenze avversarie, l’Inter di Zhang lo ha sempre fatto. Ultimo pranzo europeo è stato con la dirigenza del Benfica, ospitando il presidente Manuel Rui Costa.