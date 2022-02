Inter, Sanchez reclama spazio: chiaro il messaggio a Inzaghi

Inter, Alexis Sanchez ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine della bella vittoria contro la Roma che ha spedito i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia.

Continua lo strepitoso periodo di forma del cileno che anche oggi è stato uno dei migliori in campo della partita realizzando il gol decisivo del 2-0 con un missile terra aria all’incrocio dei pali. L’attaccante ha mandato un chiaro messaggio a Simone Inzaghi in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli, ecco le sue parole: “lo voglio giocare, l'ho sempre detto anche quando c'era Conte. Poi decide il mister, ma più gioco e meglio sto. E' difficile fare 10 minuti, 5 minuti, più uno gioca e meglio è per giocatore e per la squadra".

Sanchez è anche tornato a parlare della deludente sconfitta nel derby contro il Milan spiegando che non ha affatto eliminato le certezze della squadra sulle proprie potenzialità, ribadendo di essere ancora primi in classifica e di essere tranquilli.