Inter-Sampdoria, sarà tutto esaurito. Il popolo nerazzurro ci crede

Inter, i tuoi tifosi ci credono ancora.

Per la sfida di Sabato alle 18 contro alla Sampdoria a San Siro è infatti previsto il tutto esaurito, con il popolo nerazzurro pronto a sospingere i propri beniamini per continuare a sperare in un miracolo, per quanto quasi impossibile.

L'Inter di Simone Inzaghi dovrà infatti superare i blucerchiati di Marco Giampaolo e sperare in una vittoria del Sassuolo di Alessio Dionisi contro il Milan al Mapei Stadium.

In occasione dell'ultima gara della stagione, il Meazza è pronto a colorarsi di nerazzurro. Come riportato da gazzetta.it, a San Siro sarà certamente registrato il tutto esaurito, con gli ultimissimi tagliandi che verranno messi in vendita dal club a brevissimo.

Il pubblico interista, terzo per affluenza media allo stadio in questa stagione con 40.628 spettatori per partita, dietro alle sole Roma e Milan, risponderà ancora una volta presente, manifestando la volontà di non arrendersi a veder cucire lo scudo tricolore sulle maglie dei cugini.

Tutti sanno di quanto le condizioni siano avverse e il cammino verso il diciannovesimo rossonero sembra ormai estremamente in discesa, ma tifosi e squadra, come è emerso anche dalle dichiarazioni rilasciate ieri nell'immediato post partita, sembrano non aver ancora smesso di sperare.

Verso la Sampdoria, la ripresa degli allenamenti è stata fissata da mister Inzaghi per mercoledì, dopo aver concesso due giorni di riposo alla squadra visto il rientro da Cagliari avvenuto solo nella notte e la settimana psicofisicamente dura passata dai suoi giocatori, che hanno dovuto affrontare anche la finale di Coppa Italia mercoledì scorso.