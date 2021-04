Inter, quanti punti mancano per la vittoria e quando si potrebbe festeggiare

Inter, la vittoria di ieri ha portato a +11 il distacco dal Milan. Una distanza più che di sicurezza, anche se Conte predica calma e concentrazione. Tuttavia il fatto di trovarsi ormai a 9 gare dal termine del campionato consente di iniziare a fare qualche calcolo. I punti a disposizione sono 27, ragione per la quale, visto il distacco, ai nerazzurri ne basterebbero 16 per laurearsi campioni d'Italia.

Per arrivare a tale quota serviranno 5 vittorie ed un pareggio. Ovviamente tutto questo tenendo in considerazione l'ipotesi in cui gli uomini di Pioli le vincano tutte. in caso di loro passi falsi per l'Inter i punti necessari sarebbero di meno. Il calendario ora prevede Cagliari, Napoli, Verona, Spezia e Crotone.

Vincendole tutte, e assumendo come detto che gli avversari facciano altrettanto, la gara in cui potrebbe arrivare l'incoronazione potrebbe essere quella con la Sampdoria del 9 maggio. Contro ranieri appunto, potrebbe essere sufficiente un pari, e i nerazzurri festeggerebbero in casa. Questo consentirebbe poi di evitare uno scoglio rappresentato dal doppio big match con Roma e Juventus delle giornate successive. E anche l'ultima contro l'Udinese perderebbe di significato.