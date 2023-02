Inter-Porto, rebus attacco: Inzaghi chiaro. Le parole (Prime)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 22/02/2023

Inter-Porto, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video a poche ore dal fischio di inizio del match di questa sera. Il tecnico nerazzurro sarebbe ancora alle prese con il solito rebus in attacco, ovvero chi schierare tra Dzeko e Lukaku al fianco di Lautaro Martinez.

L’argentino può essere considerato ormai il titolare fisso dell’attacco nerazzurro. Inzaghi lo ha descritto come un giocatore in continua crescita che nell’ultimo anno e mezzo è riuscito anche a trovare una certa continuità: “La vittoria del mondiale gli ha dato ancora più forza; ha vinto la Copa America e altri trofei in pochi anni. La sua continuità è un bene dell’Inter”.

Inter-Porto, Dzeko o Lukaku? Inzaghi dice la sua

Al fianco dell’argentino questa sera ci sarà uno tra Dzeko e Lukaku. Il tecnico ha spiegato i parametri che usa per scegliere sottolineando che c’è esamina con attenzione diversi aspetti come ad esempio l’avversario, il minutaggio e le ultime prestazioni. Scelte che fanno parte del ruolo dell’allenatore e che, sottolinea, saranno sempre prese per il bene dell’Inter.

Infine alcune dichiarazioni sulle ambizioni nerazzurre in Champions League e sulla possibilità di vittoria finale: “Ci vuole sempre un percorso. Lo scorso anno giocammo benissimo contro le due finaliste Liverpool e Real Madrid, quest’anno penso ai match con Bayern e Barcellona. Partite che ti fanno crescere e che vanno affrontate nel migliore dei modi”.