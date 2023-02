Inter, parla Moratti: dalla sfida al Porto al paragone col 2010(GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 22/02/2023

Inter, Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in cui ha parlato del match di questa sera contro il Porto e del momento che stanno vivendo i nerazzurri.

L’ex patron interista crede che la squadra di Inzaghi possa fare strada, definendo questa stagione anomala in quanto a suo parere non ci sono club imbattibili. Moratti ha poi detto la sua sull’avversaria di questa sera: “Loro sono una squadra tosta e organizzata. Magari non di nome, ma fastidiosa da affrontare. Eliminarli non suonerebbe come un’impresa, invece lo sarebbe. E sarebbe un ottimo biglietto da visita per fare strada anche dopo”.

Inter, Moratti: “Se passiamo il turno prendiamo convinzione. È successo anche nel 2010”

Moratti ha poi ribadito la sua idea, sottolineando: “La rosa è forte ed esperta. Non vedo squadre imbattibili e se passiamo il turno possiamo prendere convinzione. In fondo è successo anche nel 2010, dopo avere eliminato il Chelsea agli ottavi”.

Convinto anche delle capacità di Inzaghi: “Negli scontri diretti ci sa fare. L’anno scorso abbiamo giocato alla pari con il vero Liverpool e tre mesi fa eliminato il Barcellona nei gironi”.