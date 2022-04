Inter news, verso Bologna: Inzaghi spera nel doppio recupero

Inter news: manca sempre meno al recupero contro il Bologna.

Dopo la bella vittoria contro la Roma di Josè Mourinho (qui le pagelle del match), Simone Inzaghi punta a battere un altro grande ex Inter: Sinisa Mihajlovic. Mercoledì 27 aprile ci sarà finalmente il tanto atteso recupero della gara di Bologna contro i rossoblù. I nerazzurri in caso di vittoria si porterebbero al primo posto in classifica lasciandosi alle spalle il Milan. Partita fondamentale per il cammino scudetto della squadra di Inzaghi. Nonostante la differenza sulla carta tra le due squadre, il Bologna non va sottovalutato. Contro big del calibro di Milan e Juventus hanno già dimostrato di poter essere pericolosi, per questo Inzaghi avrà bisogno di tutta la rosa per batterli.

Proprio contro i rossoblù potrebbe essere ancora assenti Felipe Caicedo e Arturo Vidal. Infatti come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi spera nel recupero di entrambi i calciatori, ma al momento sembra più probabile l'ennesimo forfait dei due sudamericani. L'ecuadoriano era out per una gastroenterite ed è ancora alle prese con i postumi di tale malessere. Il centrocampista si è invece fatto male a una caviglia nel match di Coppa Italia contro il Milan e oggi ha lavorato ancora a parte. Saranno decisive le sedute di domani e di martedì per capire se entrambi saranno disponibili per il match del Dall'Ara oppure no. Al momento però filtra pessimismo.

Intanto la società sta lavorando ai nuovi colpi della prossima stagione, tra questi c'è il gioiello italiano del Sassuolo Davide Frattesi che però è finito nel mirino della Juventus, come spiegato in precedenza.