Inter-Roma 3-1, Brozo epico e Calha poetico: le pagelle

Inter-Roma 3-1, le pagelle della squadra nerazzurra.

Vittoria di fondamentale importanza per la squadra di Simone Inzaghi che va, almeno momentaneamente, in vetta alla classifica da sola dopo le tre reti rifilate alla Roma dell'ex Josè Mourinho grazie a Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez. Ma la prestazione di oggi è stata da incorniciare, con automatismi che hanno entusiasmato i tifosi e hanno chiuso la pratica giallorossa in un'ora di partita. Adesso, il recupero contro il Bologna che potrebbe dire molto sull'andamento della lotta scudetto.

Intanto, i voti dei nerazzurri:

HANDANOVIC, 6: Ordinaria amministrazione per lo sloveno che porta a casa i guantoni puliti. Non può nulla sul bel gol di Mkhitaryan.

SKRINIAR, 6,5: Pronti via, e Abraham lo scherza con una grande giocata. Dopodichè, il solito muro con la solita grande grinta e precisione negli interventi.

DE VRIJ, 6,5: Dopo il trauma del derby di ritorno e qualche infortunio di troppo, sembra essere tornato quello che tutti conoscono, annullando Abraham e giocando in maniera pulita il pallone.

DIMARCO, 6,5: Schierato a sorpresa da Inzaghi, è autore di una grande partita. Da lui, quando l'azione inizia da dietro, partono tutte le occasioni dell'Inter. Si lancia spesso in avanti, come piace al suo tecnico e lo fa sempre con grande qualità.

DUMFRIES, 7: L'olandese volante mette il mantello, taglia in due la difesa giallorossa e mette in rete dopo un cioccolatino offerto da Calhanoglu. Dimostra ancora una costanza ed una crescita impressionante.

BARELLA, 7: Anima nerazzurra. Cuore e polmoni della squadra. Una partita immensa quella del centrocampista che rappresenta le pulsazioni del gioco dell'Inter. Sa quando strappare, quando fermarsi e quando amministrare. Anche oggi impeccabile.

BROZOVIC, 8: Non ci sono più parole per il sacerdote del centrocampo. Solite geometrie e solito schermo a protezione della difesa, quantità industriale di palloni toccati ed un gol epico, con il destro sotto l'incrocio e il dribbling che beffa Mancini. Esce con una meritata standing ovation.

CALHANOGLU, 7,5: Poetico. Gestisce il pallone con una precisione incredibile, sforna altri due assist - il primo per Dumfries una vera e propria gemma - e copre sempre con i tempi giusti. Impressionante per qualità e quantità.

PERISIC, 6,5: Solita partita dal rendimento alto e solito assist per il gol del 2-0. Tanta corsa ed evita anche il cartellino giallo che gli avrebbe fatto saltare il Bologna martedì.

DZEKO, 6: Si sbatte tanto e gestisce tanti palloni. Tanto lavoro sporco per la squadra, ma potrebbe essere più lucido qualche volta.

LAUTARO, 7: Quando è in questo stato di forma è inarrestabile. Centravanti che può ancora crescere tantissimo e che ha ritrovato il gol per questa volata finale. Fondamentale per la squadra.

GAGLIARDINI, 6: Entra bene e gestisce il vantaggio.

GOSENS, 6: Qualche minuto anche per lui a partita oramai chiusa.

CORREA, 6: Un pasticcio della Roma stava per fargli segnare il poker, per il resto gestisce bene le palle che gli arrivano.

BASTONI, 6: Entra per far rifiatare Dimarco e non rischia mai nulla.

SANCHEZ, SV