Mercato Inter, Marotta sfida la Juventus: Derby d’Italia per un italiano

Mercato Inter: i nerazzurri sfidano i bianconeri.

L'Inter di Simone Inzaghi continua a viaggiare verso lo Scudetto. Ieri contro la Roma del grande ex Josè Mourinho sono arrivati tre punti fondamentali per la classifica e soprattutto per la scalata verso il titolo (qui le pagelle di Inter-Roma). Dalla gara di ieri sono usciti diversi spunti positivi, su tutti la continua importanza e centralità di Brozovic nel gioco dell'allenatore nerazzurro. Ancora una volta il croato si è dimostrato fondamentale in mezzo al campo, dettando i tempi di gioco e facendo girare la squadra. Ma soprattutto, per la seconda volta consecutiva, è andato in gol. Gol pesante il suo, dopo quello contro lo Spezia, che ha indirizzato i nerazzurri verso la vittoria contro i giallorossi.

Come annunciato da Inzaghi pochi giorni fa, manca un vice Brozovic all'interno della rosa nerazzurra,perciò in vista della prossima stagione verrà fatto un colpo a centrocampo. Uno dei candidati principali a vestire la maglia dell'Inter è Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, autore di una grande stagione in neroverde, è l'obiettivo principale a centrocampo. Secondo La Stampa però, i nerazzurri non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul talento italiano. Si prospetta infatti un Derby d'Italia per Frattesi. Marotta sfida la Juventus sia per il centrocampista che per Raspadori, nomi finiti sui taccuini di entrambe le squadre.

Insomma, sarà un calciomercato interessante che vedrà l'Inter, forse ancora Campione d'Italia, rinforzare ulteriormente la propria rosa per poter aprire un ciclo vincente in Italia. Intanto proprio di Scudetto ha parlato il presidente Zhang, come riportato in precedenza sul nostro sito.