Inter news: Sensi prova il recupero: ecco il 'piano' di Inzaghi

Inter news: Stefano Sensi sta per tornare a disposizione.

Il centrocampista nerazzurro, dopo l'infortunio muscolare patito contro la Sampdoria nella gara terminata 2-2, potrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi già nella partita contro la Lazio allo stadio Olimpico (in programma sabato 16 ottobre fischio d'inizio ore 18). Prima del responso definitivo, bisognerà però vedere come il giocatore risponderà agli allenamenti di questa settimana. Se il tecnico Inzaghi lo aggregherà al gruppo, allora, la possibilità di vederlo in panchina contro la squadra di Maurizio Sarri aumenterà notevolmente. L'ipotesi di avere Sensi permetterebbe a Inzaghi una valida alternativa in avanti visto che il rientro dei sudamericani - Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Alexis Sanchez e Arturo Vidal - è previsto solo a ridosso della partita dell'Olimpico. In caso contrario, Sensi potrebbe anche saltare la partita di Champions League contro lo Sheriff e tornare così a disposizione per ll'altro big match: quello contro la Juventus in programma domenica 24 ottobre (fischio di inizio ore 20.45). Insomma, sono giorni decisivi per Sensi che, comunque, sta già lavorando al meglio per poter raggiungere la forma migliore.

Il suo futuro prossimo, a prescindere da come vada questa stagione all'Inter, potrebbe essere lontano da Milano. Il suo ex allenatore, ai tempi del Sassuolo, Roberto De Zerbi, farebbe infatti carte false per portarlo allo Shakhtar Donetsk (leggi qui le parole complete del tecnico degli ucraini). Sensi si gioca tutto da qui a fine stagione: le doti tecniche del giocatore, da sempre, sono indiscutibili ma la sua 'fragilità' fisica, a causa della sfortuna che continua a bersagliarlo, hanno infatti fatto emergere più di un dubbio.