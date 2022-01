Inter news, per la partita con il Venezia è pronta una maglia speciale

Inter news: anche i nerazzurri si apprestano a festeggiare l’inizio dell’anno della Tigre e lo fanno con tutti gli onori del caso. Infatti per la prossima sfida contro il Venezia l'Inter scenderà in campo con una Special Jersey celebrativa, che vedrà i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi e una speciale trama con il graffio della tigre a caratterizzare i numeri di maglia.

Non è la prima volta che la società, che come tutti sappiamo è gestita da una proprietà cinese, celebra l’avvento del capodanno lunare con delle iniziative specifiche. Al contrario possiamo dire che è ormai diventata una consuetudine. Era infatti già successo il 3 Febbraio del 2019, in occasione della sconfitta interna contro il Bologna per 0-1, e il 21 Gennaio del 2020, quando il Cagliari impose l’1-1 alla squadra allora guidata da Antonio Conte. Nonostante i precedenti non fossero stati particolarmente fortunati, l’Inter ha ripetuto gli omaggi anche il 14 Febbraio del 2021, dove l’inizio dell’anno del Toro fu marchiato da un altro Toro, Lautaro Martinez, grande protagonista e goleador nel 3-1 alla Lazio.

Per il quarto anno consecutivo dunque, l’Inter onorerà la “festa di primavera”, come anticipato dal sito ufficiale del Club. Si legge infatti che, oltre ai nomi dei giocatori scritti con sinogrammi cinesi, “Allo stadio sono previste numerose iniziative: i LED a bordocampo e il maxischermo trasmetteranno dei messaggi di auguri e le sale ospitalità saranno allestite a tema.

Le iniziative del Club per il nuovo anno lunare coinvolgeranno infine anche le calciatrici di Inter Women, che hanno registrato speciali messaggi di auguri per i tifosi, e i bambini delle Inter Academy nel mondo ai quali è stato chiesto di rappresentare la figura della tigre dal loro punto di vista. Le foto e i video più belli verranno postati nei prossimi giorni dai canali social nerazzurri.

"May the tiger bring us together" è l’augurio del Club nerazzurro per questo nuovo anno lunare, con la speranza che la tigre possa far sentire unite tutte le famiglie, anche quelle ancora fisicamente distanti.