Inter news, 'il giorno che può spaccare la Serie A'. Gli scenari

Inter news: è il giorno della sfida contro la Juventus.

Un incrocio da sempre ricco di fascino. Oggi fondamentale per le sorti di un campionato che vede sia nerazzurri, che bianconeri, a caccia del Napoli (e del Milan che, ieri, si è portato provvisoriamente in testa). E allora vietato sbagliare. Emblematico il titolo dell'articolo odierno del Corriere dello Sport, "Il giorno che può spaccare la Serie A". Ma a cosa si riferisce il quotidiano?

Ovviamente agli incroci di risultato, e agli effetti possibili sulla classifica. La Juventus, ad esempio, in caso di sconfitta con l'Inter, e contemporanea vittoria del Napoli, si ritroverebbe addirittura a -13 dagli azzurri di Luciano Spalletti. C'è voglia di riscatto, invece, all'Inter, dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Lazio. I nerazzurri possono sbattere fuori dalla corsa la Juventus, e non perdere terreno dal treno di testa che, in caso di scenario più drammatico, finirebbe per sfuggire a dieci punti di distanza (forse già troppi, nonostante il punto di stagione ancora embrionale).

Qualche dato vien proposto dal quotidiano romano. 23 le reti messe a segno dagli uomini di Simone Inzaghi (solo 12 quelle siglate dai bianconeri). L'Inter vince pure la sfida dei tiri nello specchio (47 a 36). Di più, invece, i palloni giocati dai ragazzi di Allegri (623 in media, rispetto ai 615 dei nerazzurri). La sfida fra Inter e Juventus ha sempre regalato emozioni... e polemiche (leggi qui il nostro approfondimento). Inevitabile l'attesa per il risultato della nuova puntata di un incrocio da sempre così emozionante.