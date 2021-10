Inter news, Eriksen: si apre un clamoroso scenario

Inter news, Eriksen potrebbe essere ceduto. È quanto riporta questa mattina, sabato 30 ottobre, Tuttosport.

In questi giorni si è tornato a parlare di Eriksen, colpito da un malore durante la gara tra Danimarca e Finlandia degli Europei. Da lì in poi sta proseguendo un calvario che ha portato il giocatore all'installazione di un defibrillatore sottocutaneo. L'impianto, di fatto, gli impedisce di giocare (almeno in Serie A). Giovedì 28 ottobre si è tenuta l'assemblea dei soci dell'Inter durante la quale il presidente, Steven Zhang, ha ribadito il suo impegno nel lungo periodo nella società. Tra i vari argomenti si è parlato anche di Eriksen. Al termine della riunione la società ha diramato questo comunicato. Nelle scorse ore, invece, è stato l0agente del calciatore a rilasciare una dichiarazione sulla situazione del suo assistito.

Ma quale sarà il futuro di Eriksen? Secondo Tuttosport il fuoriclasse danese, entro fine anno, sarà sottoposto a ulteriori esami. Dall'esito si capirà se si potrà procedere alla rimozione o meno dell'impianto sottocutaneo che gli è stato impiantato. Non sarebbe, però, escluso lo scenario che porta ad una cessione del giocatore. Motivo? Le condizioni attuali di Eriksen non gli consentono di ottenere l'idoneità sportiva in Italia. Discorso diverso invece per l'estero, dove il giocatore potrebbe riprendere l'attività. Qualora la società decidesse di intraprendere questa strada, la cessione potrebbe arrivare dietro il pagamento di un piccolo indennizzo anche se non è da escludersi che potrebbe arrivare addirittura la decisione di regalargli il cartellino.

La mattinata odierna, poi, è segnata anche dalla notizia, riportata dal Corriere dello Sport, su Marcelo Brozovic. A quanto si apprende, il Paris Saint Germain avrebbe presentato un'offerta al centrocampista croato il cui contratto con l'Inter scadrà a giugno 2022. Qui potete trovare il nostro approfondimento.