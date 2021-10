Inter news, l'agente di Eriksen rompe il silenzio: le parole sul futuro di Chris

Inter news: l'agente di Eriksen rompe il silenzio e parla del futuro di Chris.

Martin Schoots, nelle scorse ore, è stato intervistato dall'emittente danese TV2 Sport. Dopo l'assemblea dei soci, l'Inter ha diramato un comunicato ufficiale in cui si parlava anche di Eriksen. "Con riferimento ai diritti pluriennali alle prestazioni del calciatore Eriksen (il cui valore di bilancio al 30 giugno 2021 è pari a 18.3 mln), si segnala che a seguito di grave infortunio avvenuto durante lo svolgimento degli Europei nel mese di giugno 2021, lo stesso è stato temporaneamente inibito dall’autorità medica italiana dall’attività sportiva per la stagione in corso. Nonostante le condizioni attuali del calciatore non siano tali da permettere il conseguimento dell’idoneità sportiva in Italia, la stessa potrebbe invece essere conseguita in altri paesi dove pertanto il giocatore potrebbe riprendere l’attività agonistica. Si segnala tuttavia che, con riferimento a tale valutazione, sussistono incertezze dovute alla rilevanza dell’infortunio che potrebbero portare gli Amministratori a rivedere la valutazione del giocatore se - si legge nella nota - dovessero emergere nuovi elementi o nuove evidenze ad oggi non disponibili, per cui non è escluso che in futuro si possano realizzare perdite o svalutazioni in percentuale rilevante rispetto al valore attualmente iscritto in bilancio". Qui potete trovare il nostro approfondimento.

Su questo aspetto, come anticipato, l'agente di Eriksen è stato intervistato da TV2 Sport. "La notizia è un annuncio della società ai suoi azionisti. Tutti i giocatori hanno un valore contabile. E poiché Christian è legato contrattualmente al club, tecnicamente ha ancora un valore contabile. Questo - ha sottolineato Martin Schoots - è tutto ciò che dice la notizia. È una faccenda di contabilità e non ha niente a che fare con Christian stesso". L'agente ha poi fatto sapere che Eriksen "sta bene. Trascorre tempo con la famiglia ed è in ottima forma. Quando ci saranno novità, verranno comunicate".