Inter news, 'terremoto' nella notte: 'C'è l'offerta del Psg a Brozovic'

Inter news: Marcelo Brozovic prende tempo perché ha ricevuto un'offerta dal Psg.

È il riassunto di quanto riportato oggi, sabato 30 ottobre, dal Corriere dello Sport. "Sono le sirene del Paris Saint Germain che per il momento hanno spinto Marcelo Brozovic a non accelerare la trattativa con l'Inter per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il croato - spiega Andrea Ramazzotti nel suo articolo - è uno dei sette parametri zero che la società dovrà gestire in questi mesi (Ivan Perisic ha già fatto sapere che non prolungherà; più fluide sono le situazioni di Handanovic, Cordaz, Vecino, Kolarov e Ranocchia". A quanto si apprende, Brozovic è stato invitato dall'Inter al tavolo delle trattative ma "gli inviati del ds Piero Ausilio - ricostruisce il quotidiano sportivo - non hanno trovato un riscontro da parte del padre e dell'avvocatessa della quale il genitore intende avvalersi nella contrattazione". Quando potrebbe allora avvenire il meeting? "Da vedere - anticipa Ramazzotti nel suo approfondimento a pagina 18 - se andrà in scena giovedì o venerdì della prossima settimana".

Come ricorda il Corriere dello Sport, il Psg si era interessato a Brozovic già nelle precedenti sessioni di mercato ma lo aveva chiesto solo in prestito. Quali sono le carte che l'Inter potrà giocare? Attualmente il croato guadagna circa 4 milioni di euro a stagione e i nerazzurri sono pronti a mettere sul tavolo un prolungamento da cinque milioni all'anno. "Resta da capire - conclude il quotidiano sportivo - quanta voglia abbia di continuare la sua avventura in nerazzurro alla luce degli tagli imposti da Zhang. Se avesse le chance di andare al Psg e di dividere lo spogliatoio con Messi e Neymar, dire di no sarebbe complicato. L'Inter lo sa, ma proverà comunque a trattenerlo appena sarà... ricevuta dal papà di Marcelo".