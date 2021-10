Inter News: che stangata su Kolarov. Maxi multa

Inter: il giudice sportivo ha sanzionato Aleksándar Kolárov.

Ammenda di dieci mila euro per il terzino ex Roma che ha rivolto insulti provocatori ai sostenitori della Lazio. Il match si è disputato sabato 17 ottobre all'Olimpico di Roma, qui ulteriori dettagli, ed è terminato con la vittoria per 3-1 dei padroni di casa.

"Il giudice sportivo, inoltre, ha sanzionato con un'ammenda di 10 mila euro Alexsandar Kolarov dell’Inter "per avere, al 40’ del secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio e volgare; infrazione rilevata dal collaboratori della Procura federale", si legge nel comunicato.

Una serata davvero molto difficile per entrambe le squadre soprattutto dopo il secondo gol siglato da Felipe Anderson. Tante le discussioni per il comportamento degli uomini di Maurizio Sarri che hanno proseguito l'azione nonostante la richiesta di allontanare la palla per l'infortunio di Federico Dimarco. L'azione è proseguita ed è terminata con il secondo sigillo biancoceleste. Screzi anche al termine della partita tra Luiz Felipe e Joaquin Correa. L'argentino ha reagito in malo modo all'abbraccio dell'ex compagno di squadra che, come ha spiegato successivamente, voluto festeggiare la vittoria con uno dei migliore amici che il calcio gli ha regalato. In questo articolo leggerete anche il parere di Maurizio Sarri dopo il triplice fischio.