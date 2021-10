Lazio Inter, Sarri: "Queste scene solo in Italia. Anderson aggredito"

Lazio Inter: Sarri non ha dubbi sull' episodio di Dimarco.

"Siamo andati sotto su un rigore ma eravamo in partita. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni ed è quello che ho detto ai ragazzi. Non ci sta nulla da dibattere. Se qualcuno doveva buttare la palla fuori, erano loro che sino andati anche alla conclusione. C'è un regolamento dichiara l'allenatore tramite i microfoni di Dazn - e queste scene si vedono solo in Italia. In Premier League nessuno protesta".

Il tecnico toscano ha fatto chiarezza anche sulle lacrime di Luiz Felipe che stava andando a salutare Correa, garantendo che non era affatto sua intenzione litigare. "Si son fraintesi - conferma l'ex Chelsea - mentre Felipe Anderson è stao aggredito".

L'ex allenatore del Napoli ha poi voluto analizzare anche il modo in cui ha preparato il match contro i nerazzurri con la sorpresa Basic a centrocampo. "Basic ( qui troverete le ufficiali della gara) dal primo minuto perchè dobbiamo trovare solidità - cristiallizza Sarri - ed i calciatori fisici e dinamici ci fanno comodo. Sulla solidità possiamo costruire tante cose anche perché incontravamo una formazione fisica. Luis Alberto è importantissimi e ci tornerà comodissimo. Ha dei momenti di calo e deve migliorare nelle accelerazioni e, visti i test aerobici, può viaggiare a velocità diverse. Noi abbiamo sofferto l'ampiezza perché avevamo troppi spazi in cui i loro centrocampisti si inserivano. La strategia era accorciare gli spazi ma lo abbiamo fatto solo a tratti".

Elogi, poi, per i colpi Felipe Anderson e Pedro arrivati nel mercatp estivo ed inseriti nella linea offensiva con Ciro Immobile.

"Pedro è un talento straordianrio e molto esperto. Anderson, invece, è un potenziale crack che ha vissuto di alti e bassi. I momenti negativi - dichiara il tecnico laziale - di vuoto sono mentali per quanto riguarda il brasiliano. Per qualità tecniche e fisiche è straordinario con pochi eguali".