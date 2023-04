Inter-Milan, dall’Inghilterra snobbano le due italiane: che frecciate sulla Champions!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/04/2023

Inter-Milan, dall’Inghilterra frecciate per le due società. La semifinale di Champions League ha voluto, vent’anni dopo, nuovamente un derby milanese. Una partita sicuramente sentita e che le due squadre affronteranno con la massima energia. Chi vincerà, farà un passo ulteriore che porterà alla finale di Istanbul, in cui incontrerà una tra Real Madrid e Manchester City.

Ma dall’Inghilterra, sembrano snobbare le due società italiane. Infatti, all’interno della trasmissione Football Daily, Jamie Carragher e Paul Merson hanno palesemente parlato di un Manchester City che ha la possibilità di portare a casa la coppa dalle grandi orecchie battendo il Real, dal momento che le due milanesi non sembrano essere all’altezza degli organici delle due squadre. Di seguito, le parole dei due protagonisti.

Ecco le parole di Jamie Carragher: “Champions League? Per il City dipende tutto dalla partita con il Real. Inter o Milan non rappresentano un problema. Per niente. Non hanno la minima chance in finale. E il City è più forte anche del Real ma il Real ha questa cosa in Champions, si trasforma”.

Le parole di Paul Merson: “Il Manchester City è a due partite dal vincere la Champions League, le 2 con il Real Madrid. Non esiste una sola possibilità, neanche in un milione di anni, che Inter o Milan possano battere il City in finale. Mi dispiace ma è così”