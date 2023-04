Inter, Zhang resiste e prova la mossa a sorpresa: le intenzioni per il futuro societario

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/04/2023

Inter, il presidente Zhang cerca soluzioni per la questione societaria. Nelle scorse settimane, si è parlato parecchio di come in questi mesi ci possa essere una cessione del club nerazzurro da parte del presidente Steven Zhang. Nonostante le numerose voci, però, in questo momento nessuna trattativa concreta è arrivata sul tavolo del delfino di casa Suning, ragion per cui sembra che tutto taccia.

Proprio per questo motivo, lo stesso numero uno del club nerazzurro, starebbe pensando ad una mossa a sorpresa per tenere ancora il club. Ovviamente si tratta di un qualcosa di complicato, ma Zhang ha tutta l’intenzione di provarci.

Inter, Zhang non lascia e prova la soluzione a sorpresa: il presidente nerazzurro cerca una terza via

Come detto, il presidente Steven Zhang, in questo momento, non ha nessuna intenzione di cedere il club nerazzurro a condizioni inferiori rispetto a quelle fissate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente interista ha intenzione di cercare di rifinanziare il debito da 275 milioni, interessi esclusi, che pende con il fondo Oaktree.

Una mossa parecchio complicata, dal momento che i tassi di interessi per i prestiti di questo tipo sono particolarmente elevati. Ma il numero uno nerazzurro ci vuole provare, anche perchè, nelle cessione societaria, non è mai saggio arrivare fino alla scadenza del prestito (2024) e, in questo preciso momento, nessuno degli interessi manifestati è diventato qualcosa di particolarmente vicino ad una trattativa. Vedremo se nelle prossime settimane la situazione si sbloccherà in un senso o nell’altro.