Inter-Lazio, soprese in difesa e un dubbio a centrocampo per Inzaghi: la probabile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/04/2023

Inter-Lazio, la probabile formazione dei nerazzurri. Dopo i pareggi di ieri tra Roma e Milan e la vittoria all’ultimo respiro dell’Atalanta contro il Torino, la squadra nerazzurra è chiamata ad una vittoria che, a questo punto, diventa obbligatoria per provare a sperare ancora nel treno che porta alla qualificazione alla prossima Champions League. Ma il compito non sarà affatto semplice, dal momento che, contro, ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri seconda in classifica e che è una delle squadre più in forma del campionato.

Per questo, Inzaghi, sta cercando di preparare la partita al meglio ed è in cerca degli uomini giusti per contrastare i biancocelesti. Secondo quanto riportato stamane da Il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro potrebbe inserire una sorpresa nei tre dietro. Si tratta di Danilo D’Ambrosio, che agirebbe come braccetto di destra. Mentre gli altri due che comporranno il pacchetto difensivo saranno Acerbi e Bastoni, oltre al confermatissimo Onana.

I cinque di centrocampo dovrebbero essere Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Gosens e uno tra Gagliardini e Barella – con quest’ultimo in vantaggio, anche se il dubbio ci sarà fino alla fine visti i problemi fisici avuti durante la sfida contro la Juventus. Infine, in attacco, la coppia dovrebbe essere composta da Lukaku e Correa.