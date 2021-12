Inter, le combinazioni per gli ottavi: fondamentale vincere a Madrid

Inter, dopo una partenza difficile con un punto in due giornate, la Beneamata si è rimessa in carreggiata e ha conquistato con un turno d'anticipo nel gruppo D la matematica qualificazione agli ottavi di Champions League.

La squadra di Simone Inzaghi reduce dalla doppia vittoria contro lo Sheriff è seconda nella classifica del girone alle spalle della capolista Real Madrid che all'andata al Meazza si è imposta di misura nel finale. I nerazzurri cercheranno di sfruttare l'ultima partita del raggruppamento in casa della squadra di Ancelotti per provare a qualificarsi come prima e disporre così di un sorteggio migliore nel primo turno ad eliminazione diretta della Champions League.

Real Madrid-Inter è dunque decisiva per la classifica finale del gruppo D della Champions League. Bisogna ricordare che la prima classificata accede agli ottavi come testa di serie e può dunque affrontare una delle seconde, motivo per cui l'Inter farà il possibile per fare lo sgambetto alla capolista che la precede nella graduatoria di due lunghezze. La squadra di Inzaghi ha una sola possibilità di superare quella di Ancelotti e chiudere il girone al primo posto, quella di vincere al Bernabeu. Con i 3 punti l'Inter salirebbe a 13 e supererebbe dunque il Real Madrid. Niente da fare dunque in caso di pareggio o sconfitta.

Se l'Inter dovesse qualificarsi come prima allora da testa di serie potrebbe giovare di un sorteggio che dovrebbe essere sulla carta più alla portata. In realtà le insidie non mancherebbero visto che tra le seconde ci sarà sicuramente il PSG (e al momento lo Sporting). L'ultima giornata di partite poi deciderà chi tra Porto o Milan, Barcellona o Benfica, Lilla o Salisburgo o Siviglia, ed eventualmente Villarreal e Chelsea diventerà una potenziale avversaria.

Il secondo posto complicherebbe i piani dell'Inter che vedrebbe aumentare il rischio di ottavi di finali difficili, visto che tra le potenziali avversarie ci sono Manchester City, Liverpool, Bayern, Manchester United. A queste potrebbe aggiungersi anche il Chelsea, con l'avversaria più alla portata che potrebbe essere l'Ajax o una tra Lilla, Salisburgo e Siviglia.

La classifica del gruppo D della Champions parla chiaro in termini di verdetti. Real Madrid e Inter rispettivamente a quota 12 e 10 sono già qualificate agli ottavi e si giocheranno dunque il primo posto nell'ultimo match. Inutile la sfida tra lo Sheriff che retrocede in Europa League, e lo Shakhtar di De Zerbi ultimo e fuori dall'Europa.

La classifica ad una giornata dal termine: 12 Real Madrid; 10 Inter; 6 Sheriff; 1 Shakhtar Donetsk.