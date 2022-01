Inter Lazio, brutta tegola per Sarri, colpa del mercato

Inter Lazio - La Lazio che scenderà a San Siro domani sera avrà grossi problemi in difesa. Oltre all'assenza di Acerbi, di nuovo ai box per infortunio, i biancocelesti di Maurizio Sarri potrebbero esser costretti a fare a meno anche di Hysaj.

Ai microfoni di Sportitalia Alfredo Pedullà, riferisce infatti che l'Atletico Madrid avrebbe contattato la società del Presidente Lotito per acquistare il ventisettenne albanese e dunque ogni cautela è necessaria per preservare il giocatire in vista del possibile trasferimento in Spagna.

L'ex Napoli ha trovato buoni spazi nelle rotazioni di Sarri fino ad oggi (18 presenze in campionato e 5 in Europa League) anche per sopperire alle ripetute assenze di Acerbi. Una brutta tegola per Sarri, costretto a fare gli straordinari per mettere in campo una difesa che dovrà fare i conti con Lautaro Martinez in gran forma e Alexis Sanchez, reduce dalle buone prestazioni pre natalizie.