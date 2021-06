Inter: la 'caldissima' estate che aspetta Simone Inzaghi

Secondo la Gazzetta dello Sport quella che aspetta Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell'Inter, è "un'estate caldissima".

Luca Taidelli spiega infatti che "la sua avventura con l'Inter inizierà l'8 luglio con il raduno ad Appiano Gentile. Potrà assemblarne i pezzi soltanto un po' alla volta. Al netto del mercato infatti quasi tutti i big della rosa sono impegnati con successo tra Europeo e Coppa America, quindi - sottolinea il giornalista - le loro vacanze scatteranno tra fine mese e la prima decade di luglio. La finale di entrambe le manifestazioni è in programma l'11 luglio. Ad oggi l'unico eliminato è proprio Calhanoglu con la Turchia. Il neo acquisto dovrebbe dunque riprendere ad allenarsi a metà mese. Avendo tutti diritto a tre settimane di ferie - soprattutto dopo una stagione massacrante e la scorsa estate di fatto passata lavorando -, gli altri nazionali invece saranno a disposizione soltanto verso fine luglio, quando peraltro l'Inter sarà impegnata nella Florida Cup".

L'Inter di Simone Inzaghi poi partirà per gli Stati Uniti il 21 luglio. Il 25 affronterà l'Arsenal ad Orlando e poi, il 28, è in programma una delle due finali contro o Everton o Millionarios. "In agosto - conclude la Gazzetta dello Sport - si tornerà a lavorare ad Appiano, con blitz in giornata - partenza al mattino, rientro nella notte dopo la partita - per qualche amichevole in Europa. Il tutto per essere pronti a difendere lo scudetto dal 21-22 agosto, quando riprenderà il campionato".