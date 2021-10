Inter Juventus probabili formazioni, Inzaghi e Allegri hanno pochi dubbi

Mancano più di 30 ore al fischio d'inizio di Inter-Juventus.

Il Derby d'Italia, gara che dopo il famoso scontro tra Ronaldo e Mark Iuliano ha sempre un sapore particolare (in questo articolo trovi una descrizione più dettagliata di tale contesto), accenderà lo stadio Meazza alle ore 20:45 di domani sera (24 ottobre, ndr). Entrambe le squadre si giocano punti preziosi per rimanere in scia a Milan e Napoli, quest'ultimo sempre più lanciato in orbita scudetto. I nerazzurri al momento occupano il terzo posto della classifica con 17 punti, mentre i bianconeri inseguono a sole tre lunghezze di distacco.

Per riuscire a conquistare i tre punti sotto gli occhi dei propri tifosi, secondo gazzetta.it il tecnico interista Simone Inzaghi con ogni probabilità partirà dal 1' con Handanovic tra i pali e il solito trio di difesa formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulla fascia destra Darmian resta favorito su Dumfries, mentre a sinistra Perisic la spunterà su Dimarco. In mediana, al fianco del play-maker Brozovic ci saranno Calhanoglu e l'intoccabile Barella che a loro volta agiranno alle spalle delle due punte, Lautaro Martinez e Dzeko.

A questo scacchiere, l'allenatore juventino Massimiliano Allegri risponderà con Szczesny tra i pali e il quartetto di difesa formato da Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Il centrocampo a quattro vedrà protagonisti sulle fasce Cuadrado e Bernardeschi, mentre in mediana al fianco di Locatelli ci sarà Bentancur. In avanti, assistito da Chiesa, ci sarà l'ormai ristabilito Morata. Insomma, una gara che si preannuncia spumeggiante e ricca di colpi di scena come al solito. Per sapore dove seguire l'importante match, leggi questo articolo.